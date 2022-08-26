Sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde su kesintisine ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 26 AĞUSTOS 2022

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

İSKİ tarafından yapılan açıklamada 26 Ağustos 2022 Cuma günü İstanbul'da Başakşehir, Beyoğlu, Kadıköy, Sarıyer, Çekmeköy ve Üsküdar'da su kesintisi yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

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