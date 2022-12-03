Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Aralık su kesintisi yaşanan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 3 Aralık Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Sular Ne Zaman Gelecek sorusu, 3 Aralık Cumartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak.
3 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
BEYOĞLU
ŞAHKULU MAH,TOMTOM MAH,ASMALI MESCİT MAH
Açıklama : YOL ÇÖKMESI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-03 03:07:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
GÖKÇEALİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-12-03 08:46:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.