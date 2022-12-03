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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Aralık su kesintisi yaşanan ilçeler

İSKİ su kesintisi 3 Aralık Cumartesi günü günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER: 3 Aralık İstanbulda sular ne zaman gelecek?
İSKİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 3 Aralık Cumartesi 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Sular Ne Zaman Gelecek sorusu, 3 Aralık Cumartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak.

3 ARALIK 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BEYOĞLU

ŞAHKULU MAH,TOMTOM MAH,ASMALI MESCİT MAH

Açıklama : YOL ÇÖKMESI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2022-12-03 03:07:40.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

GÖKÇEALİ MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi : 2022-12-03 08:46:24.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ ARIZA SORGULAMA

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