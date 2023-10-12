Bakan Işıkhan'ın atıfta bulunduğu rapora göre ise Türkiye genelinde 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile 14-31 Ağustos 2023 arasında görüşülerek yapılan araştırma, açık iş sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 oranında arttığını ve açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) sayısının 272 bin 419 olduğunu ortaya koydu. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında ise "bilgi ve iletişim", "inşaat" ve "imalat" sektörleri geldi.