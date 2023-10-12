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En fazla açık iş ilanı olan meslekler tek tek açıklandı

İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması verilerine göre, açık iş oranın en yüksek olduğu mesleklerin başında ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi meslekleri yer aldı. İşte İŞKUR en fazla açık iş ilanının olduğu meslekler listesi.

17:26 . 12/10/2023 jeudi
Yeni Şafak
En fazla açık iş ilanı olan meslekler

En fazla açık iş ilanı olan meslekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en fazla işçi talep eden sektörler ile en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla
tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması ile ilgili yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerler belli oldu

Bakan Işıkhan'ın atıfta bulunduğu rapora göre ise Türkiye genelinde 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile 14-31 Ağustos 2023 arasında görüşülerek yapılan araştırma, açık iş sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 oranında arttığını ve açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) sayısının 272 bin 419 olduğunu ortaya koydu. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında ise "bilgi ve iletişim", "inşaat" ve "imalat" sektörleri geldi.

En fazla açık iş ilanının olduğu meslekler hangileri?

Açık iş oranın en yüksek olduğu mesleklerin başında ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi meslekleri yer aldı. Bu meslekleri sırasıyla alçı dekorasyoncu, satış danışmanı, temizlik görevlisi, makineci, inşaat işçisi, düz dikiş makineci ve konfeksiyon işçisi takip etti. En fazla işçi talep eden sektörler şu şekilde oldu:

Açık işlerde talep edilen beceriler

İŞKUR, Uluslararası Meslek Sınıflandırması’na göre tasnif edilen ana meslek gruplarının talep ettikleri becerileri ise şöyle listeledi:



#İŞKUR
#açık iş ilanı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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