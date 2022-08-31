Özgün Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı müjdesinin ardından başvurular alınmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi ile belli olacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İŞKUR GSB KURA ÇEKİLİŞİ: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, isim listeleri açıklandı mı?
GSB personel alımı 2022

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu. Peki başvurular ne zaman?

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

Başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

GSB ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı gerçekleştiriyor. GSB, 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü sürekli işçi alımı için başvuruları esube.iskur.gov.tr internet adresinden gerçekleştirildi. GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı gerçekleştiriyor. GSB, 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü sürekli işçi alımı için başvuruları esube.iskur.gov.tr internet adresinden gerçekleştirildi. GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak.

GSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçen yıl yapılan personel alımlarında başvuru şartları şunlar olmuştu;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

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