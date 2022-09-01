Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı kura sonuçları nihai isim listesi belli oldu!

GSB kura çekimi noter huzurunda tamamlandı. Bakanlığın taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144’ü engelli, 106’sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alım, noter huzurunda gerçekleşti. Kura çekimi sonrası ise sözlü sınav ile süreç devam edecek. İşte, GSB kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler

GSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

GSB kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu’nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirildi.

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Kura çekimini izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabildi.

GSB ALIMI KURA ÇEKİMİ NİHAİ İSİM LİSTESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada;

"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin aday listelerinin belirlenmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecektir.

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Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Bakanlığımız Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Kura çekimini izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecektir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA'da yapılan kura çekimi canlı yayınlanmadı.

GSB MÜLAKAT SINAVLARI NASIL OLACAK?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

b) Genel kültür, (40 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

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5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

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8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.

11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.