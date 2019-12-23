İSLAM SANATLARI

'Hat'ta yeni üslup

Albayrak Grubu’nun geleneksel Albayrak Hat Takvimi Sergisi sanatseverlerle buluştu. 12 hattatın gelenek ve moderni harmanlayarak hazırladığı 12 eser 2020 takviminin sayfalarını da süsleyecek. Serginin sanat danışmanı Hattat Mehmet Özçay, “Çağdaş anlamda ortaya çıkan eserler açısından bu sergi önemli bir ilk” yorumunu yaptı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Albayrak Hat Takvimi Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Albayrak Hat Takvimi Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf: FOTOĞRAFLAR: SEDAT ÖZKÖMEÇ

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale getirilen Albayrak Hat Takvimi Sergisi sanatseverlerle buluştu. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Rabbulalemin temalı sergide, Cenabı Hakk’ın ‘bütün alemlerin Rabbi’ vasfının yer aldığı ayetler, hat eserleri olarak sergide yerini aldı. Daha önceki yıllardan farklı olarak bu yıl serbest veya tarz-ı cedid diye tabir edilen şekil ve anlayıştaki 12 farklı hattatın hazırladığı 12 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hattatlar Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.
Hattatlar Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

TAM NOT ALDI

Hattatların alışılmış kalıpların dışına çıkmasını hedefleyen çağdaş anlayışın da yansıdığı eserler sanatseverlerden tam not aldı. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin hat sanatıyla bütünleştiği eserler, daha önce de olduğu gibi Albayrak Grubu’nun 2020 takviminin sayfalarını süsledi.

Sergide eseri bulunan hattatlar Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.
Sergide eseri bulunan hattatlar Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

GÜZEL BİR GELENEĞE DÖNÜŞTÜ

Serginin sanat danışmanlığını üstlenen Hattat Mehmet Özçay, Albayrak Grubu’nun 6 yıldır güzel bir geleneği sürdürdüğünü belirterek, “Bu sergi bir misyonun ürünü. Her yıl belli bir temayı esas olarak o tema çerçevesinde 12 güzide hattata, hat levhaları tayin edilen ölçülerde yazdırılıyor. Eserler Ramazan ayında tamamlanıyor. Daha sonra tezviratları tamamlanıyor ve takvim haline getiriliyor, bu takvimin de sergisi oluyor. Çok kıymetli bir hizmet. Bu sergi sayesinde hat sanatı teşvik ediliyor. Eserler geniş kitlelere ulaşıyor. Sanatçılar kendilerini yenileme gayretine girişiyor. Serginin bir temasının olması da bu durumu daha manidar bir hale getiriyor” diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ESERLER ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl klasik çerçeve içinde olan eserlerin bu yıl daha çağdaş zevke hitap eden eserlere dönüştüğünü aktaran Özçay, “Bu şekilde çağdaş eserlerin ortaya konmasını destekledim. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve Rabbulalemin sıfatının yer aldığı metinler, belirlenerek hattat arkadaşlara dağıtıldı. Üslup ve tavrı belirlemek üzere birkaç toplantı yapıldı. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Hat aynı zamanda günümüz zevkine de hitap eder. Bu sergi, işte bunu ispat etti” şeklinde konuştu. Çağdaş hat konusunda yolun başında olduğumuzun altını çizen Özçay, “Çağdaş anlamda ortaya çıkan eserler açısından bu sergi önemli bir ilk. Klasik esaslar rencide edilmeden yeni yollar denemek gerekir. Yeni kabiliyetler bu sayede ortaya çıkar” diye konuştu.

DİJİTAL ORTAMDAN ULAŞILACAK

Dünyaca ünlü Hattat ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Öksüz başta olmak üzere birbirinden kıymetli hattatlar, sergiye yoğun ilgi gösterdi. Serginin ardından Albayrak Holding Konferans Salonu’ nda yazar Beşir Ayvazoğlu bir söyleşi gerçekleştirdi. Öte yandan eserlere ulaşmak için tıklayınız.

  • Aşk ve sabır işi
  • Mehmet Özçay
    Mehmet Özçay
  • İslam dünyasında hat sanatının en büyük ustalarının İstanbul’da yetiştiğini kaydeden Mehmet Özçay, “Gençlerimiz hat sanatıyla çok ilgili. Bugün gelişen internet çağındayız. Gençlerin bir çoğu sosyal medya üzerinden hat sanatıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, kendilerini geliştiriyor. Hat sanatı aşk ve sabır işidir. Bir eseri ortaya koyabilmek için yeterli zaman gerekiyor. Gençlerin kabiliyetlerine cevap verecek yeterli sayıda üstad yok. Kabiliyetli gençlerin yönlendirilmesi devlet politikası haline gelmeli” değerlendirmesinde bulundu.
  • Manası çok derin
  • Mustafa Parıldar
    Mustafa Parıldar
  • Hattat Mustafa Parıldar, eserini ortaya koyabilmek için 7-8 deneme yaptığını söyledi. 3 ay boyunca istif adı verilen kompozisyonları oluşturmak için uğraştığını anlatan Parıldar, “Cel-i Talik yazısıyla hazırlanan eserde, Allah lafzını en ortaya yerleştirerek bir eser ortaya çıkardım. Koyu zemin üzerine beyaz mürekkep kullandım. 26 yıldır hat sanatı ile uğraşıyorum. Ramazan ayında bu çalışmaya başladım. Allah’ın ‘Rabbulalemin’ sıfatı bu serginin teması oldu, bu nedenle manası oldukça derin. Çalışmayı da bu hissiyatla tamamladım” diye konuştu.
  • 30 yıldır bu stili araştırıyorum
  • Ali Toy
    Ali Toy
  • Hattat Ali Toy, “Hat sanatına başladığımda bilinenin dışında unuttuklarımızı bulmaya çalıştım. Bu eser Hz. Peygamber’in mektuplarında kullandığı yazı stilinin disipline edilmiş hali olan ‘Kûfi’ ile yazıldı. Selçuklular özellikle mimaride bu yazı stilinden yararlandı, yazının bir ismi de mimari yazıdır. Çok farklı ve güzel kompozisyon imkanları veriyor. 30 yıldır bu yazı stilini araştırıyorum, bugün bu eserin ortaya çıkmasını sağladık” dedi. Eserin tasarımının yaklaşık 2 ay sürdüğünü kaydeden Toy, uygulamanın birkaç gün içinde yapılabildiğini belirtti.

2019’un teması 'dua'
2019’un teması 'dua'

Albayrak Grubu tarafından geleneksel hale gelen “Ramazan Yazıları” hat ve tezhip sergisi ziyarete açıldı. Hattat Mehmed Özçay, hat sanatlarını içeren takvimlerde her sene farklı bir konu ve tema işlendiğini, bu senenin konusunun ‘Dua’ olduğunu söyledi.Albayrak Grubu tarafından geleneksel sanatlarımızın devamlılığını sağlamak için düzenlenen Ramazan Yazıları sergisi Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’ın ev sahipliğinde ziyarete açıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergide hat ve tezhipten oluşan birbirinden kıymetli eserler yer alıyor. Ramazan ayında hattat ve müzehhiplere yazdırılan eserler, Albayrak Grubu’nca bastırılan 2019 takviminde yer alacak. UMUT VERİYORHer sene düzenli olarak yapılan organizasyonun hat sanatına bir vesile olduğunu belirten hattat Mehmed Özçay, “Hat sanatlarını içeren takvimlerde her sene farklı bir konu ve tema işleniyor. Bu seneki takvimde ‘Dua’ konusu ele alındı. Çok güzel eserlere imza atıldı. Hattın ve tezhibin her geçen gün daha gelişerek devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor, ileriye dönük umut veriyor. Temennim odur ki sanatkarlarımız bundan sonra daha güzel eserlere ve başarılara imza atacaklardır. Bu organizasyonda emeği geçen Albayrak Grubu’na da teşekkür ediyorum” dedi.KUR’AN’A HİZMET EDEN SANATTakvim projesi için 12 hattat ve 12 müzehhip ile çalıştıklarını belirten Abdurrahman Depeler ise hat sanatının bereketine değinerek şöyle konuştu: “Projenin genel taslaklarını Nurullah Özden arkadaşımız yaptı. 3 yıldır süren bu organizasyonu geleneksel olarak devam ettirmek istiyoruz. Hat sanatı çok bereketli ve Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden bir sanattır. Bu sanat ile birlikte genç yaşımızda Allah’ın lütfuyla çok büyük imkanlar elde ettik.”BİR BÜTÜN OLARAK İNCELENMELİ Projede mühim olan birlikte ve disiplinli bir şekilde çalışmak olduğunu söyleyen Nurullah Özdem ise, “Bunun organize edilmesi ve teşvik edilmesi gayet güzel oldu. Daha önceki yılların eserleriyle birlikte bir koleksiyon albüm olarak sergilenebilir. Eserlerde görülen çeşitlilik ve bir tema incelendiğinde geçen yılların eserlerine göre daha verimli olduğunu görüyoruz. Her bir eseri tek tek incelemektense bir bütün olarak incelemek bu serginin temasını da ortaya çıkarmaktadır. Diğer sanatkarlarımızla irtibat halinde olarak hazırlanmış olan bir çalışma sonucunda güzel ve verimli bir hat sanatını ortaya koyduk” diye konuştu.12 eser 24 sanatçıHicri takvime göre 1439 (2018) Ramazan ayında yazılan eserlerin tezhipleri alanında uzman müzehhipler tarafından yapıldı. Albayrak Grubu’nun gelenekselleştirdiği takvimin içeriğini teşkil eden yazılar, 1 ay boyunca sergilenecek. Sergide Celi Sülüs, Celi Talik, Divani, Kufi, Nesih, Muhakkak tarzında yazılan 12 eser sergileniyor. Sergide çalışmalarıyla yer alan 24 sanatçının isimleri şöyle: Nurullah Özdem, Sibel Ak, Abdurrahman Depeler, Gülsüm Gügergin, Mustafa Parıldar, Belgin Tuna, Seyit Ahmet Depeler, Firdevs Bakkal, Doç. Dr. Fatih Özkafa, Halenur Bakkal, Muhammed Nur Çelikkaya, Simanur Uzun, Eymen Abdullah Hasan, Ayşe Sayın, Abdurrahim Kahya, Nigar Öz, Resul Afşin Okur, Şeyma Okur, Ahmet Koçak, Nurdanur Ünal, Yusuf Mazi, Nilgün Gedik, Osman Çiçek ve Beyza Tuna. Mevlana'nın 'Mesnevi'si 50 dilde hoşgörüye çağıracak

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