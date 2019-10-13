Dünyada Reis-ül Hattatin yani "Hattatların Reisi" kabul edilen, yeryüzünün dört bir yanındaki mabetlerde imzası bulunan, son büyük projeleri Büyük Çamlıca Camisi ile Malezya'daki Sri Sendayan Camisi'nin hatlarını kaleme alan 82 yaşındaki Hattat Hasan Çelebi, 40 yıl önce yazımına başladığı Kur'an-ı Kerim'i gelecek yıl yayımlamayı planlıyor. Hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için ustalardan dersler aldı.

02:39 dk 21 Nisan 2019 Tvnet Hattat Hasan Çelebi Çamlıca Camii'nin hatlarını anlattı Reis-ül Hattatin kabul edilen Hasan Çelebi, gazeteci-yazar Ayşe Böhürler'in TVNET'te ekranlarında hazırlayıp sunduğu Türk Kahvesi programının bu haftaki konuğu oldu. Çamlıca Camii'nin hatlarını öğrencileri ile birlikte yapan Çelebi, 'Uzun ömürlü olması için yeni bir teknik kullanıldı. Kubbe yazısındaki Elif'in boyu beş metre' diyerek Çamlıca Camii'ndeki hatlar hakkında bilgi verdi.

100'E YAKIN İCAZETLİ TALEBE YETİŞTİRDİ

Hasan Çelebi’nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı. Dünyanın farklı coğrafyalarında 100’e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç’tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu. Çelebi, "Hiçbir sanatkar, hayatının sonunda yaptıklarını yeterli görmemiştir. Benimkiler de öyle. Bazen soruyorlar; 'En iyi yaptığın eser?' Henüz yapmadım diyorum çünkü daha iyisini yapacağımı ümit ediyorum da onun için" dedi.