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Merkez Bankası’ndan yeni karar, bankalara talimat verildi! Firma limitleri yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti. Buna göre, mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak güncellenecek.

13:24 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası, ihracatçının finansman maiyetini düşürdü.

Merkez Bankası, ihracatçının finansman maiyetini düşürdü.

Merkez Bankası, ihracatçının finansman maiyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti. TCMB, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti. Böylece ihracatçıların ve KOBİ'lerin finansmana erişimi artarken, finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak. Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri faizi hesaplama yönteminde yaptığı güncelleme sonucunda reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacak.

Reeskont limiti ne kadar oldu?

TCMB, firma reeskont limitlerini ise KOBİ tanımında yer alan mali kriterin yüzde 50'si kadar belirleme kararı aldı. Buna göre, mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak güncellenecek.

Reeskont limiti nedir?

Reeskont limiti, bankaların Merkez Bankası'ndan alabileceği reeskont kredisinin üst sınırını ifade eder. Reeskont kredisi, bankaların elinde bulunan ve henüz ödeme zamanı gelmemiş olan senetleri, Merkez Bankası'na iskonto ettirerek nakit paraya çevirmelerine olanak tanıyan bir kredi türüdür.

Reeskont limiti, bankaların mali yapısına ve kredi risklerine göre belirlenir. Bankaların mali yapısı güçlüyse, Merkez Bankası'ndan daha yüksek bir reeskont limiti tahsis edebilir. Kredi riskleri yüksekse, Merkez Bankası'ndan daha düşük bir reeskont limiti tahsis edebilir.

Reeskont limiti, bankaların finansal faaliyetlerini etkileyen önemli bir faktördür. Reeskont limiti yüksek olan bankalar, daha fazla likidite elde edebilir ve böylece daha fazla kredi verebilirler. Reeskont limiti düşük olan bankalar ise daha az likidite elde edebilir ve böylece daha az kredi verebilirler.



#Merkez Bankası
#reeskont oranı
#tcmb
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