2023 Seçim sonuçları için takvim işliyor. Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken, 28. dönem milletvekili seçimleri için ise 24 siyasi parti seçime giriyor. Erzurum'da 509.587 seçmen 2.236 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Erzurum 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Erzurum'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Erzurum milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Erzurum seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.