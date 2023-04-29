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Isparta seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Isparta milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 4 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Isparta milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Isparta seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

18:39 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Isparta seçim sonuçları

Isparta seçim sonuçları

Isparta seçim sonuçları
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte İşte Isparta ilçe ilçe seçim sonuçları....

AK PARTİ ISPARTA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

2. OSMAN ZABUN

3. YAKUP KÜTÜK

4. NESRİN SEMİZ

MHP ISPARTA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. HASAN BASRİ SÖNMEZ

2. SELİM ÖNCEL

3. AHMET KAYA

4. CENNET TOKER

CHP ISPARTA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. HİKMET YALIM HALICI

2. MEHMET TAMER CANTEKİN

3. HÜSEYİN YILDIZHAN

4. HATİCE YILDIZ

İYİ PARTİ ISPARTA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. AYLİN CESUR

2. TİMUÇİN KODAMAN

3. İSMET YILMAZ

4. FARUK TORUN

YEŞİL SOL PARTİ ISPARTA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. CÜNEYT LALOĞLU

2. NAZLI TABAK

3. MEHMET TAŞÇI

4. NURTEN KARAGÖZ

2023 seçimleri Isparta seçim sonuçları

Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 58.7’sini alırken, Muharrem İnce Isparta Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 24.4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 14,8’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüze 1,1, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,8’ini aldı.

Isparta milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Isparta oy oranı % 60,9 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 36,4ünü alarak İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Isparta’da hangi parti ne kadar oy aldı? Isparta’da hangi parti kazandı?

  • AK Parti % 47.8
  • İYİ Parti % 18,4
  • CHP % 16,5
  • MHP % 13,1
  • HDP % 2,1

Isparta yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Isparta Belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oyların % 38,04’ünü alırken, MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın ise oyların % 08,80’ini aldı.

ISPARTA’NIN İLÇELERİ NELER?

Isparta ilinde; Merkez ilçe ile birlikte, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli olmak üzere 13 ilçe vardır.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1


#Isparta milletvekil seçim sonuçları
#Isparta cumhurbaşkanı seçim sonuçları
#2023 seçim sonuçları
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