İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak ve Filistin bölgesine daha fazla yardım sağlanmasını sağlamak amacıyla Gazze'de yeni bir ateşkese girmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

"İsrail, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla başka bir insani duraklamaya ve ek insani yardıma hazırdır. Sorumluluk tamamen (Hamas lideri Yahya) Sinwar ve (diğer) Hamas liderlerine aittir" dedi.

Herzog'un açıklamasından sonra mesaj yayınlayan Hamas, "İsrail saldırıları altında rehine takası yapmayı reddediyoruz. Ancak saldırıları durdurmak için her türlü girişime açığız. "Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak." dedi.

Hamas yöneticisi Usame Hamdan, Gazze'ye saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan İsrailli esir askerlerin değişimi olmayacağını belirtmişti. Ateşkes anlaşması kapsamında 70 İsrailli serbest bırakılmıştı. İsrail hapishanelerinde tutulan 210 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşmuştu.

SAVAŞTA SON DURUM

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.