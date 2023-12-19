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SON DAKİKA... İsrail esir takısı için ikinci kez Hamas’ın kapısını çalmak istiyor: Resmi açıklama Cumhurbaşkanı Herzog’dan geldi

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları yeni video yayınladı. Yayınlanan videoda daha önce İsrail ordusunda görev almış kişinin İsrail’e ateş püskürdüğü görülmüştü. Bu görüntü sonrası İsrail, yeniden Hamas’ın kapısını çalmak istiyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "İsrail, rehinelerin çıkarılması için yeni bir insani araya hazır" dedi. Hamas ise "Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak." dedi.

17:37 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 18:02 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İsrail, yeni insani ara için Hamas'la masaya tekrardan oturacak
İsrail, yeni insani ara için Hamas'la masaya tekrardan oturacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak ve Filistin bölgesine daha fazla yardım sağlanmasını sağlamak amacıyla Gazze'de yeni bir ateşkese girmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

"İsrail, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla başka bir insani duraklamaya ve ek insani yardıma hazırdır. Sorumluluk tamamen (Hamas lideri Yahya) Sinwar ve (diğer) Hamas liderlerine aittir" dedi.

Herzog'un açıklamasından sonra mesaj yayınlayan Hamas, "İsrail saldırıları altında rehine takası yapmayı reddediyoruz. Ancak saldırıları durdurmak için her türlü girişime açığız. "Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak." dedi.

Hamas yöneticisi Usame Hamdan, Gazze'ye saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan İsrailli esir askerlerin değişimi olmayacağını belirtmişti. Ateşkes anlaşması kapsamında 70 İsrailli serbest bırakılmıştı. İsrail hapishanelerinde tutulan 210 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşmuştu.

SAVAŞTA SON DURUM

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti. Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

#hamas
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#esir takası
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