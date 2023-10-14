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İsrail'i destekleyen markalar

İsrail’in Filistin'in Gazze şehrinde sivillere yönelik saldırıları İslam dünyasında büyük tepkilere yol açtı. İsrail ürünlerini ve markalarını boykot etmek isteyen birçok vatandaş ‘İsrail ürünleri ve malları neler?, Hangi markalar İsrail’e ait?’ sorularını sorgulamaya başladı. Gıdadan, temizlik malzemelerine, içecekten giyim sektörüne kadar İsrail'e ait olan tüm markalara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, İsrail'i destekleyen markalar hangileri? İşte İsrail'e desteğini açıklayan markaların listesi.

16:23 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye'de satılan İsrail ürünleri

Türkiye'de satılan İsrail ürünleri

İsrail’in günlerdir Filistin’de sivillere karşı yaptığı saldırılara karşı İslam ülkeleri tek yürek oldu. Ülkemizde de yaşanan olay sonrası 2023 İsrail ürünlerinin tam listesi boykot edilmek üzere vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İsrail'i destekleyen gıda, temizlik, hijyen, kozmetik ve giyim markaları hangisi? İşte listesinin tamamı.

İSRAİL'E DESTEĞİNİ AÇIKLAYAN MARKALAR HANGİLERİ?

Hemen her sektörden küresel markalar, işgalci İsrail'e desteğini ilan etti. İsrail'e desteğini açıklayan markalar şu şekilde;

> HP

> Starbucks

> Puma

> Mc Donals

> Nestle

> Hardee's

> Nike

> Lipton

> Tide

> Coca Cola

> Burger King

> Hyundai

> IBM

> L'Oreal

> Subway




#İsrail
#Filistin
#Gazze
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