İsrail'i destekleyen markalar

Türkiye'de satılan İsrail ürünleri
İsrail’in günlerdir Filistin’de sivillere karşı yaptığı saldırılara karşı İslam ülkeleri tek yürek oldu. Ülkemizde de yaşanan olay sonrası 2023 İsrail ürünlerinin tam listesi boykot edilmek üzere vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İsrail'i destekleyen gıda, temizlik, hijyen, kozmetik ve giyim markaları hangisi? İşte listesinin tamamı.
İSRAİL'E DESTEĞİNİ AÇIKLAYAN MARKALAR HANGİLERİ?
Hemen her sektörden küresel markalar, işgalci İsrail'e desteğini ilan etti. İsrail'e desteğini açıklayan markalar şu şekilde;
> HP
> Starbucks
> Puma
> Mc Donals
> Nestle
> Hardee's
> Nike
> Lipton
> Tide
> Coca Cola
> Burger King
> Hyundai
> IBM
> L'Oreal
> Subway