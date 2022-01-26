İstanbul'da hangi yollar açık hangi yollar kapalı? 27 Ocak yol durumu bilgisi

İstanbul'da hangi yollar açık? 27 Ocak İstanbul'da kardan dolayı kapalı yollar hangileri? Soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'da son durumu açıkladı. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR AÇIK, HANGİ YOLLAR KAPALI?

Kuzey Marmara ve Tem Otoyollarının bütün araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açıldığı aktarıldı. Kar yağışının getirdiği olumsuzluklara karşı geçtiğimiz gün açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." diye konuştu.

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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Açıklamalarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu olumsuz hava koşullarına karşı görev yapan 11 bin personelin 3 bin 900 araç ve ekipmanla çalıştığı ve zorlandıklarını belirterek, "Özellikle Mahmutbey Kavşağı ile Hadımköy Kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zaman durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında da yine yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor." dedi.

#Canlı 📡 Karla Mücadele Çalışmalarında Son Durum📍İstanbul https://t.co/aDDi3EiBoe — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 26, 2022

İSTANBUL 27 OCAK HAVA DURUMU

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, İstanbul hava durumu ve kar yağışı hakkında bilgiler verdi. Macit, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek ve hava durumu nasıl olacak sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."

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Özellikle yurdun batı kesimlerinin 29 Ocak Cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunan Macit, "Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-14 derece altında seyrettiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacağı, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı.

İstanbul'da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirten Macit, "Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak. Dolayısıyla vatandaşların ulaşımda bu uyarıyı dikkate almasını istiyoruz. Hafta sonu yağışları İstanbul'da yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

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Hava Tahmini Uzmanı Macit, Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri için ise zirai don uyarısı yaptı.

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Marmaray seferlerinde yaşanan kısa süreli aksama gündeme geldi. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan açıklamada:

"Bugün Marmaray Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeniyle bir trende arıza yaşanmıştır.

Yolcularımız en yakın istasyona sevk edilmiştir.

Seferlerimiz normal seyrinde devam etmektedir. Yarın sabah 06:00’ya kadar da seferlerimiz ücretsiz olarak halkımızın hizmetindedir." ifadeleri kullanıldı.

VALİ YERLİKAYA ARAÇ SAHİPLERİNE SESLENDİ

Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçlar görüldü. Kar yağışının yarattığı olumsuzlukları kaldırmak için ekip çalışması devam ederken Vali Yerlikaya, araç sahiplerinin, araçlarını almaları gerektiğini duyurdu.