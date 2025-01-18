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İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu?

İstanbul'da baraj doluluk oranı kaç oldu?

20:5118/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'da baraj doluluk oranları İSKİ tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Özellikle son yıllarda yağışların yetersiz kalması nedeniyle baraj seviyelerinde zaman zaman ciddi düşüşler görülebiliyor. Ancak son yağışlarla birlikte baraj seviyeleri de önemli ölçüde arttı. Peki İstanbul'da 18 Ocak baraj doluluk oranı kaç oldu?

İstanbul'da son günlerdeki yağışlarla birlikte barajlarda da artış yaşandı. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine yükseldi.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI-18 OCAK


İstanbul'da günlerdir devam eden yağış sonrası İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 50.95 olarak ölçüldü. İstanbul'da günlerdir etkili olan yağış sonrası barajlara yaradı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50.95 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Eylül ayında yüzde 50'nin altına düşen baraj doluluk oranları aylar sonra tekrar eski değerine dönmüş oldu. İstanbul'da son 15 günde artış ise yaklaşık yüzde 10 oldu.


İstanbul'da etkili olan yağışlardan en fazla doluluk oranına ulaşan ise Trakya bölgesindeki barajlar oldu. Daha önceden yüzde 5-6 doluluk oranına kadar gerileyen Kazandere Barajında bugün ki doluluk oranı yüzde 87,39, Papuçdere barajında ise yüzde 49.61 olarak ölçüldü. Istrancalar'da ise doluluk oranı yüzde 98.62 olarak kayıtlara geçti.


İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM

Ömerli % 52.08, Darlık % 45.21, Elmalı %79.24, Terkos %56.07, Alibeyköy %37.92, B.Çekmece % 47.17, Sazlıdere % 41.14, Istrancalar % 98.62, Kazandere %87.39, Papuçdere %49.61

#İstanbul Barajları
#Baraj doluluk oranı
#İSKİ

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