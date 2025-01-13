İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 13 Ocak Pazartesi İSKİ'nin verilerine göre yüzde 42.1 olarak ölçüldü. Mega kentte baraj doluluk oranı 23 Aralık'ta yüzde 31,38 olarak ölçülmüştü. İşte İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları son durum.
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor. İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 13 Ocak'ta yüzde 42.1 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 82.23 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 25.49 ile Alibey Barajı oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
• Alibey Barajı yüzde 25.49
• Büyükçekmece Barajı yüzde 38.35
• Darlık Barajı yüzde 37.87
• Elmalı Barajı yüzde 82.23
• Istrancalar Barajı yüzde 64.33
• Kazandere Barajı yüzde 66.28
• Pabuçdere Barajı yüzde 40.92
• Sazlıdere Barajı yüzde 35.39
• Terkos Barajı yüzde 44.45
• Ömerli Barajı yüzde 46.02