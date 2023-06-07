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TEM’de trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda kaza yapan ticari minibüsü fark etmeyerek arkadan çarpan kamyonet devrildi. 1 kişinin hafif yaralandığı kaza sonrası Hadımköy Gişeleri istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM’de trafik yoğunluğu oluştu. İşte detaylar.

16:49 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul haberleri: TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi, metrelerce trafik oluştu

İstanbul haberleri: TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi, metrelerce trafik oluştu

da TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri istikametinde kaza meydana geldi. 1 kişinin hafif yaralandığı kaza sonrası Hadımköy Gişeleri istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İşte detaylar.

MİNİBÜSE ÇARPAN KAMYONET DEVRİLDİ

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DH 5496 plakalı kamyonet ile 34 DHR 223 plakalı ticari minibüs maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası araçları fark edemeyen Eniz B. idaresindeki 34 PL 9099 plakalı kamyonet, minibüse arkadan çarparak devrildi.

Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM’de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza anını anlatan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Kaya, “Bir araca arkadan vurdum. Araçtan indim diğer araç sürücüsü ile konuşuyordum. Arabanın önünden ayrıldık, 2 saniyelik bir şey, emniyet şeridine geçtik. Ses geldi, arkamızı bir döndük kamyonet arkadan benim arabaya vurdu” dedi.



#İstanbul
#TEM Otoyolu
#Hadımköy Gişeleri
#kamyonet
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