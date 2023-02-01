Meteorolojinin uyarılarının ardından Avrupa Yakası’ndan giriş yapan kar yağışı Anadolu Yakası’nda da başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle her yer kısa sürede beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışı Çamlıca Tepesi’ni kısa sürede beyaza bürüdü.

Kar yağışı ile ilgili konuşan bir vatandaş “Uzun zamandır beklediğimiz bir kar yağışıydı. Özellikle kurak geçen şu zamanlarda barajların büyük bir ihtiyacıydı. İnşallah daha da artar, yazın su problemi yaşamayız.” şeklinde konuştu.

TAKSİM'DE LAPA LAPA KAR YAĞDI

Taksim’de yılın ilk karı lapa lapa yağdı. İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar karın tadını bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar gece saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul’un birçok ilçesinde kar geçişleri meydana geldi. Taksim’de de etkili olan kar yağışı belli aralıklarla yağdı. İstiklal Caddesi’nde kara yakalanan vatandaşlar, lapa lapa yağan karın keyfini bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

Taksim’de kestane satan Halit Terazi, “Taksim’de gördüğünüz gibi heyecan mevcut, uzun zaman oldu normalde yılbaşına kar ile giriyorduk. Geç oldu ama güzel oldu. İnşallah sabaha kadar her yeri bembeyaz göreceğiz. Şu an yerlere baktığımızda kar iri yağdığı için tutma olasılığı daha yüksek görünüyor. Barajlarımızda su azaldığı için kar yağışının da belli seviyede etkisi olduğu için beklentimiz karın yağması yönündeydi. Şu anda çok güzel yağıyor gördüğünüz gibi sevinçliyiz yani.” diye konuştu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar azalacak. Pazar gününden sonra kar yağışı daha kuvvetli bir şekilde etkili olmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.







