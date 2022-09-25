Özgün İstanbulda hava durumu Meteoroloji hava durumu tahminleri
ÖZGÜN HABERLER

İstanbul’da hava durumu: Meteoroloji hava durumu tahminleri

İstanbul hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun aramaları arasında yer almakta. Hava durumu İstanbul’da pazar günü için plan yapacak olan vatandaşlar, tarafından merak edilmekte. Pazar günü Batı bölgelerinde sıcak havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları İstanbul ve Ankara'da 24 İzmir'de ise 28 dereceleri görecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da hava durumu nasıl? İşte, İstanbul’da 5 günlük hava durumu tahminleri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini
İstanbul hava durumu bugün nasıl?

Havaların serin olduğu şu günlerde hafta sonu hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre sıcaklıklarda artış bekleniyor. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak?İşte 25 Eylül 2022 Meteoroloji hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da hava durumu bugün nasıl olacak?

İstanbul bugün hava durumu; parçalı ve çok bulutlu Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası cumartesi gününden itibaren batı kesimlerde etkisini azaltıyor. Hava sıcaklıklarının da Batı bölgelerinde Pazar günleri mevsim normallerine gelmesi bekleniyor. Perşembe ve cuma günü İstanbul'da etkili olan serin ve yağışlı hava haftasonunda etkisini kaybedecek yerini sıcak hava dalgasına bırakacak. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece artması bekleniyor. Pazar ve Pazartesi günleri sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

25 Eylül 2022 Pazar günü güneşli, sıcaklık 25, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 27, 27 Eylül 2022 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 25, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık 25, 29 Eylül 2022 Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık 25.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den son dakika 2023 asgari ücret zammı açıklaması
ÖZGÜN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den son dakika 2023 asgari ücret zammı açıklaması
Mersinde heyecanlandıran keşif

Mersin'de heyecanlandıran keşif

Sütunlu cadde beklerken biri amforada 4 bireyin iskeleti ortaya çıktı.
Kral 3. Charlestan ilk kare

Kral 3. Charles'tan ilk kare

Meşhur 'kırmızı kutu' ile birlikte görüldü.
Üç kişiyiöldüresiye dövdüler

Üç kişiyi
öldüresiye dövdüler

Ünlü mekanın ​güvenlik görevlileri dehşet saçtı.
5 ilkeyle yola devam

5 ilkeyle yola devam

"Türkiye güçlü altyapısıyla krizlerde olumlu yönde ayrışmayı başardı."
Altı ilde<br>kar şaşkınlığı

Altı ilde
kar şaşkınlığı

Kısa süre içerisinde beyaza bürüdü.
Kavgaya<br>motosikletiyle daldı

Kavgaya
motosikletiyle daldı

Sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı.
Lastiği patlayan<br>araç dehşet saçtı

Lastiği patlayan
araç dehşet saçtı

​Bir bebek öldü, dokuz kişi yaralandı.
Altı araç yandı

Altı araç yandı

Ümraniye'deki kapalı otoparkta yangın çıktı.
Avrupa'yı<br>elektrik çarptı

Avrupa'yı
elektrik çarptı

​Güney Afrika modelini örnek alacaklar.
Starlink İran'da

Starlink İran'da

​Ülkedeki internet kısıtlamasına karşı Elon Musk'tan yeni adım.
'Kaos'u Batı fonluyor

'Kaos'u Batı fonluyor

​LGBT'lilere 362 milyon lira para geldi.
Günübirlikçi 40 bin kişi arttı

Günübirlikçi 40 bin kişi arttı

​Pasaportsuz giriş kolaylığı rakamlara yansıdı.
Yunanistan yine çocuk öldürdü

Yunanistan yine çocuk öldürdü

​Ege'de Yunan katliamı: 4'ü çocuk 6 ölü.
1 dakikada 18 ton su tasarrufu

1 dakikada 18 ton su tasarrufu

​Enerji Bakanlığı kış öncesi, 'Evde, İşte, Yolda Enerji Verimliliği' kitapçığını yayınladı.
Putin kararnameyi imzaladı

Putin kararnameyi imzaladı

​Seferberlikten kaçana 10 yıl hapis.
Malatya şehidini uğurladı

Malatya şehidini uğurladı

​"Herkese nasip olmaz."
İslam'ı öğrendikçe yeni şarkılar yazdım

İslam'ı öğrendikçe yeni şarkılar yazdım

​Yusuf İslam ilk kez Türkiye'de konser verecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.