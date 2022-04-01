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İstanbul Ramazan İmsakiyesi: 2022 İstanbul sahur ve iftar için ezan saatleri

İstanbul 2022 imsakiyesi, ezan vakitleri Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri oluyor. İmsak ve iftar saatlerini de içeren Ramazan imsakiyesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İşte İstanbul İmsakiye 2022: İstanbul İftar Vakti - İstanbul Sahur Vakti - İstanbul İmsak Vakti sorgulamaları için İstanbul namaz ve ezan vakitlerini sizler için derledik. İşte İstanbul imsakiyesi 2022...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul İmsak Vakti 2022: İstanbul Ezan Vakti - İstanbul Namaz Vakitleri - 2022 İmsakiye
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İstanbul imsak vakitleri Ramazan ayına girilmesi ile en çok merak edilen sorulardan biri. Oruca niyet eden kişiler imsak vakti ile oruca başlayıp akşam ezanında da orucunu sonlandırıyor. İşte 2022 İstanbul imsak vakitleri ve ezan vakitleri...

İSTANBUL İMSAK VE EZAN VAKİTLERİ

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. İstanbul'da 2022 Ramazan ayının ilk günü imsak saati 05.12'dir. İstabulda Ramazan'ın son günü imsak saati ise 04.17'dir. İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü akşam ezanı saat 19.36'dır. İstanbul'da Ramazan'ın son günü akşam ezanı vakti ise 20.17'dir.

İstanbul 2022 Ramazan imsakiyesi ve ezan vakitleri için aşağıdaki linkte tıklayınız.

RAMAZAN SAHUR SAATLERİ 2022

RAMAZAN İFTAR SAATLERİ 2022

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022

İstanbul namaz vakitleri oruç saatlerini belirlemek için önemli olduğundan Ramazan ayında ayrıca sorgulanan bir konudur. 2022 İstanbul güncel namaz vakitleri için aşağıdaki linke tıkalabilirsiniz.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022

İLK SAHUR/ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

İmsakiye 2022: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar ve sahur vakti
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İmsakiye 2022: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar ve sahur vakti

2022 İSTANBUL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Diyanet'in paylaşımına göre İstanbul'da bayram namazı saat 06:34 'de kılınacaktır.

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