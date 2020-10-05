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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Golf Tesisini Kiraya Verecek

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 1739 parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan, golf tesisi, hizmet binaları ve müştemilatının 20 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Golf tesisi

Golf tesisi

İhale, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 1 Nolu İdare Binası, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 267/1 Sarıyer/İstanbul adresinde 17 Kasım 2020 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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