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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Golf Tesisini Kiraya Verecek
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 1739 parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan, golf tesisi, hizmet binaları ve müştemilatının 20 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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