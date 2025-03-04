Mübarek Ramazan ayında ilk günler hızla geride kalıyor. Bugün beşinci gün için sahura kalkılacak. İstanbul'da oruç ibadeti için sahur yapacak olanlar ezanın saat kaçta olduğunu araştırmaya devam ediyor. Diyanet ise İstanbul İmsakiyesi ile gün gün iftar ve sahur saatlerini yayınlıyor. İşte 5 Mart İstanbul sahur vakti.





İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA? (5 MART)





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki (www.diyanet.gov.tr) imsakiye takvimine göre, İstanbul'da 5 Mart 2025 tarihinde sahur saat 06.01'de yapılacak.





RAHMET AYI RAMAZANIN ÖZELLİKLERİ VE FAZİLETİ





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi adresinde şu bilgiler yer alıyor;

Muhterem Mü’minler!

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan, on bir ayın sultanı Ramazan ayına girmenin büyük sevinci içerisindeyiz. Yüce Rabbimiz bizleri bu mübarek ayın rahmet, bereket ve feyzinden nasiplenenlerden eylesin.





Ramazan, rahmet ayıdır. Ramazan ı Şerifte, ilahi rahmetin bir tecellisi olarak, cenneti uman mü’minlere, cennetin kapıları ardına kadar açılır. Cehennemden ve cehenneme götüren haramlardan, şüpheli şeylerden sakınan muttaki kullara cehennem kapıları kapanır. Şeytanla mücadele eden mücahidlere bir ilahi nusret olarak, azgın şeytanlar zincirlere vurulur, şeytanlar hapsedilir. Cehenneme götüren şeytanı dost edinenlerse, şeytanlarının zincire vurulmasını, etkisiz hale getirilmesini istemezler. İki cihan Serveri(sav) buyurur:

« إِذا جَاءَ رَمَضَانُ ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجنَّةِ ، وغُلِّقَت أَبْوَابُ النَّارِ ، وصُفِّدتِ الشياطِينُ » متفقٌ عليه .

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır."

Buhârî, Savm 5, Bed'ul-halk 11; Müslim, Sıyâm 1, 2, 4, 5

Cennette Reyyan, oruçlulara özel bir kapıdır.

عن سهلِ بنِ سعدٍ رضي اللَّه عنهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إِنَّ فِي الجَنَّة باباً يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ ، لا يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم ، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ ؟ فَيقومونَ لا يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غيرهم ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ» متفقٌ عليه .

1220. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez."

Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166. Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 43; İbni Mâce, Sıyâm 1





RAMAZAN, MÜ’MİNLERE ŞİFA VE RAHMET OLAN (İSRA, 17/82) KUR’AN’IN İNDİĞİ AYDIR.





Rahman olan Allah (cc) buyurur:

شَهْرُرَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.”

Akıllı, ergen, seferi olmayan mü’min erkekler ve mü’min kadınların, hayızlı ve lohusa olmayan mü’min kadınların, Ramazan’a erişince oruç tutmaları, yaratan yaşatan, öldürüp hesaba çekecek olan, akıl, fikir, imkân ve çeşit çeşit rızık veren Allah’ın bir emridir. Farzdır. Hastalık ve yolculuk gibi bir mazereti olmadan çeşitli bahanelerle orucu hafife almak, “Sınava oruçlu girersem kötüleşebilir miyim?”, “oruçlu olarak çalışırken hastalanır mıyım?” gibi endişelerle orucu tutmamak için bahaneler uydurmak büyük bir vebaldir. Oruca engel durumlar, ayetlerde ve hadislerde bildirilmiştir. Oruç ayına erişip te bu ayı keyfi olarak oruçlu geçirmemek, ilahi rahmetten kaçmak demektir. Ramazanı oruçla, nafile ibadetlerle ihya eden gönüller huzur ve umut dolu iken, ramazanı oruçsuz, ibadetsiz geçiren gönüller, nedamet ve yeis içinde kendilerine yazık ederler.

Allah’ın rahmetine nail olmak için, rahmeti celbeden duygu düşünce ve davranışları yapmanın kararlılığı içinde olmamız gerekir. “Ramazân-ı şerife girip de bu ay çıkmadan kendini Cenâb-ı Hakk’a bağışlatamayan kimse perişan olsun.” (Tirmizî, Daavât 101) ikazına dikkat etmeli, ramazanı ihya etmeye gayret etmeliyiz.

Mü’minleri istikamete kılavuzlayan, doğruyu eğriden ayıran Kur’an, Allah’ın kullarına rahmetidir. Allah insana değer vermiş, ona vahiyle, peygamberle hitap etmiş, muhatap kabul etmiştir. Bu hitaba gönül veren mü’minler, Rahman’ın sonsuz ikramlarına nail olmayı ummuşlar, Allah’ın gadabından rızasına sığınmaya gayret etmişlerdir.

Ramazanı ihya, Kur’an’ı okuyup anlamakla, hayatını Kur’an’la yaşamak ile mümkündür.

Kur’an ayı Ramazanda Kur’an’ı okumak, anlamaya gayret edip ayetler üzerinde tefekkür etmek, hükmünce yaşamak, kalpleri ve bulunduğu mekânları Kur’an nuru ile nurlandırmak, mukabele sünnetini ihya etmek, cennete girmeye vesiledir. Zira Kur’an, dünyada iken kendisine dost, arkadaş olan mü’mine, ahirette şefaatçi olur.

RAMAZAN, RAHMETEN LİL ÂLEMİN PEYGAMBERİMİZİN RİSALETLE GÖREVLENDİRİLDİĞİ AYDIR.

Kıymetli Mü’minler!

Peygamberler, Allah’ın insanlara rahmetidir. Allah’ın razı olduğu hayat, ancak peygambere itaat ile mümkündür. Son Peygamber, beşir, nezir, sirac ı münir Muhammed Mustafa (sav) Efendimiz, Mübarek Ramazan’ın sonlarında Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilmiş, vahiy meleği Cebrail (as) ona, insanlığın dünya ve ahiret yolunu aydınlatan Kur’an’ımızın ilk ayetlerini iletmiştir. Cehaletin, zulmün bataklığında boğulmaya yüz tutmuş nice vicdanlar, rahmet olan Kelamullah ile, Üsve i Hasene ve insanlığın muallimi olan Sevgili Peygamberimizin sünneti ile hayat bulmuş, dünya ve ahiret saadetine kavuşmuşlardır.

Ramazanın rahmet iklimi, Allah’ın kulu, Rasulü, Habibi Muhammed Mustafa (sav)’ in sünnetine sımsıkı sarılmakla, Allah ve Rasulünü her şeyden daha çok sevmekle hissedilir, yaşanır. Allah’ı sevmek, Rasulullah’a tabi olmayı gerektirir. Sünnet i Rasul’ü özümseyip uygulamak ile gönül ramazanına kavuşur. Bu ayda Allah Rasulü (sav) gibi Kur’an’ı okumaya, cömertliğe, ibadete, hayra iyiliğe, faziletlere önem vererek daha çok çalışmak, Rasulullah’ın şefaatini, Ahirette havz-ı kevserden yudumlamayı celbeder:

عن ابنِ عباسٍ ، رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ »متفقٌ عليه .

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

“Resûllullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil'in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil aleyhisselâm, ramazanın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrâil ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı."

Buhârî, Bedü'l-vahy 5, 6, Savm 7, Menâkıb 23, Bed'ul-halk 6, Fezâilü'l-Kur'ân 7, Edeb 39; Müslim, Fezâil 48, 50. Ayrıca bk. Tirmizî, Cihâd 15; Nesâî, Sıyâm 2; İbni Mâce, Cihâd 9





عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَى اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَشَدَّ المِئْزَرَ » متفقٌ عليه .

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

“Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi”.

Buhârî, Leyletül-kadr 5; Müslim, İ'tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmu'l-leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57





Allah’ın Rasulü (sav), mü’minlerin gönüllerinde bulunduğu sürece, Rasulullah’ın mirası olan sünnet i seniyyesi hayata geçirildiği sürece ,Allah’ın mü’minlere azap etmeyeceğini vadetmesi, bir rahmettir.











