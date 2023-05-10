Türkiye Pazar günü 13. cumhurbaşkanı ile

28. dönem milletvekilleri

ni seçmek için sandık başına gidecek. İstanbul

seçimlerinde de kritik öneme sahip olacak. Cumhurbaşkanı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Milletvekili seçimi için ise partilerin bir kısmı