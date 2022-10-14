Özgün İstanbulda yabancı uyruklu M R, 15 yaşındaki kızı taciz etmeye çalıştı mahalleliden dayağı yedi
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İstanbul’da yabancı uyruklu M. R., 15 yaşındaki kızı taciz etmeye çalıştı mahalleliden dayağı yedi

Esenler’de 15 yaşındaki bir kızı evine kadar takip ettiği iddia edilen yabancı uyruklu M. R., kızın babası ve mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü. Polis, şüpheliyi linçten kurtararak gözaltına aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul son dakika haberleri: 15 yaşındaki kızı taciz etmeye çalışan yabancı uyruklu şahıs linçten zor kurtuldu
Esenler'de 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahısı linçten polis kurtardı

Esenler'de 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis kurtardı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu M.R. 15 yaşındaki bir kızı okul çıkışında evine kadar takip etti. Takip edildiğini fark eden kız durumu babasına bildirdi. Ertesi gün kızı yine takip eden M.R.'yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı. Baba ile mahalle sakinleri M.R.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı. Kızın babasının şikayeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi.

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