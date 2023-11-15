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Beykoz'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İstanbul son dakika haberleri: Beykoz'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki yabancı uyruklu D.R'nin (60) hayatını kaybettiğini belirlendi. İşte detaylar.

17:44 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:45 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul Beykoz'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

'un Beykoz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralanan tır sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 AAP 972 dorse plakalı tır ile 34 TJ 3254 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır bariyerlerin arasına girdi, otomobil ise savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki yabancı uyruklu D.R'nin (60) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yaralanan tır sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



#İstanbul
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#İstanbul haberleri
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