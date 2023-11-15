'un Beykoz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralanan tır sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

'un Beykoz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralanan tır sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 AAP 972 dorse plakalı tır ile 34 TJ 3254 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır bariyerlerin arasına girdi, otomobil ise savruldu.