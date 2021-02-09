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​İstanbul Su Kesintisi: 9 Şubat 2021 Salı! İSKİ planlı su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su Kesintisi: 9 Şubat 2021 Salı! İSKİ'den 12 saat su kesintisi uyarısı

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı bölgelerinde planlı su kesintisi meydana gelecek. Sabah saatlerinde suların akmadığını fark eden ev halkı İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını aramaya başladı. Buna göre vatandaşlar, İSKİ planlı su kesintisi için duyurusu yapılan bölgeleri merak ediyor. Hazırlıksız yakalanmamak için haberimizde yer alan İstanbul su kesintisi yaşanacak bölgeleri inceleyebilirsiniz. İşte, 9 Şubat 2021 İstanbul su kesintisi detayları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul Su Kesintisi - 9 Şubat 2021 Salı

​İstanbul Su Kesintisi - 9 Şubat 2021 Salı

İstanbul'da bugün için İSKİ'den yapılan bir planlı su kesintisi yer almamaktadır. 9 şubat 2021 salı günü İstanbul'da planlı olarak su kesintisi yaşanmayacak olsa da arıza nedeniyle su kesintisi yaşanan bölgelerdeki vatandaşların, https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kayit sayfasından arıza kaydı oluşturmaları gerekmektedir.

İSKİ'den 12 saatlik su kesintisi uyarısı

İstanbul’da yaşanacak olan su kesintisini İSKİ, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine;

*Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe,

*Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.

İstanbul su kesintisi - İSKİ duyurusu
İstanbul su kesintisi - İSKİ duyurusu

İstanbul su kesintisi - İSKİ duyurusu

İstanbul su kesintisi 9 şubat 2021 salı günü için İSKİ tarafından yapılan duyurular takip edilmektedir. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İstanbul elektrik kesintisi - 9 Şubat 2021 Salı

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