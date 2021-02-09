İstanbul Su Kesintisi: 9 Şubat 2021 Salı! İSKİ'den 12 saat su kesintisi uyarısı

İstanbul'da bugün için İSKİ'den yapılan bir planlı su kesintisi yer almamaktadır. 9 şubat 2021 salı günü İstanbul'da planlı olarak su kesintisi yaşanmayacak olsa da arıza nedeniyle su kesintisi yaşanan bölgelerdeki vatandaşların, https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kayit sayfasından arıza kaydı oluşturmaları gerekmektedir.

İSKİ'den 12 saatlik su kesintisi uyarısı

İstanbul’da yaşanacak olan su kesintisini İSKİ, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine;

*Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe,

*Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.

İstanbul su kesintisi - İSKİ duyurusu

İstanbul su kesintisi 9 şubat 2021 salı günü için İSKİ tarafından yapılan duyurular takip edilmektedir. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



İstanbul elektrik kesintisi - 9 Şubat 2021 Salı