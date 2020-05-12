İstanbul Ticaret Üniversitesi ekonominin nabzını tutuyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin başlattığı “Başkanlar İş Dünyasının Üniversitesinde” başlıklı konferans serisinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin Özdebir, pandemi sonrası ekonomideki gelişmeleri anlatacak.

Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen “Başkanlar İş Dünyasının Üniversitesinde” Konferans serisinin ilki 12 Mayıs 2020 Salı günü İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Konferans serisinde Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel moderatörlük yapacak. İkinci konferans ise 13 Mayıs’ta ATO Başkanı Gürsel Baran’ın katılımıyla yapılacak. İlerleyen günlerde ise İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve ASO Başkanı M. Nurettin Özdebir birer konferans verecek. Konferanslar üniversitenin Youtube kanalından izlenebilecek.

Konferanslarda oda başkanları ekonominin gelişimini, pandeminin ekonomiye etkilerini ve esnaf ve sanayicilere pandemi sürecinde ve sonrasında sağlanan imkanları konuşacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi koronavirüs nedeniyle üniversitelerin örgün eğitime ara verdiği ilk günlerden beri online etkinlikler düzenliyor.