Özgün İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri 2+1, 3+1 sonuçları belli oldu mu?
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İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri 2+1, 3+1 sonuçları belli oldu mu?

İstanbul TOKİ kura sonuçları için nefesler tutuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri gerçekleştiriliyor. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Şırnak, Ardahan, Kars ve Siirt'te kura çekimi tamamlandı. TOKİ kura takvimi tarihleri güncellendi. Son olarak 18 Aralık'a kadar duyurulan TOKİ kura çekimi tarihleri ve illeri 25 Aralık'a kadar açıklandı. İstanbul’da TOKİ 50 bin konut yapacak. İstanbul TOKİ kuralarında ilk çekiliş Tuzla için yapıldı. İstanbul TOKİ kura sonuçlarına ilişkin tarih açıklandı. Peki TOKİ İstanbul kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İstanbul TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'de sona erdi.

İlk Evim Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı. Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri belli oldu mu?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

  • TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İstanbul TOKİ Kura Sonuçları Ne Zamana Açıklanacak?

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama;

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir." denilmişti.

İstanbul TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

Tuzla TOKİ 2+1 kura sonuçları isim listesi

  • Kerim İzlemek
  • Şerife Akgül
  • Fuat Yanar
  • Recep Muhammed Canatan
  • Ferhat Akkaya
  • Cemalattin Koçak
  • Necivan Turan
  • Şehzade Çelenk
  • Nuriye Öztürk
  • Hakan Emekçi
  • Ahmet Aydoğan
  • Hacer Kartal
  • Hanifi Aydemir
  • Erdal Mermer
  • Ahmez Uz
  • Selahattin Atbaş
  • Hülya Kedi
  • Lutfi Cengiz
  • Arzu Nurhat
  • Elif Yılmaz
  • Hüseyin Tuzla
  • Mehmet Asim Turan
  • Kemal Yanık
  • Recep Aydın
  • Ahmet Gürbüz
  • Tarık Coşkun
  • Yusuf Yıldız
  • Yakup Çiçek
  • Halime Kırpıcı
  • Emel Aslan

İstanbul Tuzla TOKİ 3+1 kura sonuçları isim listesi

  • Bedriye Çandır
  • Nuray Fırat
  • Şaziye Kaygısız
  • Gülseren Babuçcu
  • Nermin Çoban
  • Hasan Tepe
  • Yusuf Bağlar
  • Ali Oflu
  • Mehmet Döner
  • Burak Kurt
  • Hasan Kocacagöz
  • Hatice Sarıkayalı
  • Zehra Satılmış
  • Hasan Hüseyin Köten
  • Aydan Özer
  • Esma Yalçın
  • Fatma Karakaya
  • Süleyman Kakakulak
  • Birol Kılıç
  • Rıfat Öztürk
  • Resul Keleş
  • Adil Baltaş
  • Havva özen

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Adana kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilecek.

TOKİ Kura çekiliş tarihleri

  • 19 Aralık: Bayburt ve Tokat
  • 20 Aralık: Rize ve Yozgat
  • 21 Aralık: Yozgat ve Artvin
  • 22 Aralık: Kırıkkale
  • 23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon
  • 24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir
  • 25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ 3+1, 2+1 konut peşinatları ne kadar?

  • TOKİ, 81 ilde toplamda 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı gerçekleştirecek. Konut satışları için 2+1 ve 3+1 konutların aylık taksitleri belli oldu. Bu çerçevede TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 evlerin aylık taksit tutarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ 3+1 sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek. TOKİ peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ 2+1, 3+1 fiyatları ne kadar?

İstanbul'da 3+1 büyüklüğündeki bir evin 1 milyon 583 bin lira olan maliyeti vatandaşa 950 bin liraya kadar düştü. Ankara'da 2+1 evde ödeme 500 bin TL azaldı. Yüzyılın konut hamlesinde yüzde 40 indirimli satışa çıkarılacak evlerin ödeme planı da netleşti. Örnek plan 2+1 75 ve 85 metrekare, 3+1 105 metrekare daire tiplerine göre belirlendi. Buna göre İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 131 bin 700 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 679 bin liraya gelmiş olacak.

  • Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut 50 bin ile İstanbul’a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

TOKİ kura çekimleri nasıl yapılacak?

Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

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