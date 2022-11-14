İstanbul TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'de sona erdi.

İlk Evim Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı. Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

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İstanbul TOKİ Kura Sonuçları Ne Zamana Açıklanacak?

İstanbul TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan’daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

İstanbul'da TOKİ kura çekilişinin Aralık ayı itibariyle planlanması bekleniyor. TOKİ, halihazırda planlanmış çekilişleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

İstanbul TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Adana kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilecek.

TOKİ 3+1, 2+1 konut peşinatları ne kadar?

TOKİ, 81 ilde toplamda 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı gerçekleştirecek. Konut satışları için 2+1 ve 3+1 konutların aylık taksitleri belli oldu. Bu çerçevede TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 evlerin aylık taksit tutarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ 3+1 sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek. TOKİ peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ 2+1, 3+1 fiyatları ne kadar?

İstanbul'da 3+1 büyüklüğündeki bir evin 1 milyon 583 bin lira olan maliyeti vatandaşa 950 bin liraya kadar düştü. Ankara'da 2+1 evde ödeme 500 bin TL azaldı. Yüzyılın konut hamlesinde yüzde 40 indirimli satışa çıkarılacak evlerin ödeme planı da netleşti. Örnek plan 2+1 75 ve 85 metrekare, 3+1 105 metrekare daire tiplerine göre belirlendi. Buna göre İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 131 bin 700 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 679 bin liraya gelmiş olacak.

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Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut 50 bin ile İstanbul’a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

TOKİ kura çekimleri nasıl yapılacak?

Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ başvuru şartları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

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İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

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