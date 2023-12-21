TOKİ İLK EVİM ARSALARDA SON DURUM NEDİR?
İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” projesinde 145 projede imar çalışmasını tamamladı. 69 il ve 624 ilçede belirlenen bin 70 projede toplam 246 milyon metrekare alanda plan çalışması sürüyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik alanda imar çalışmasının tamamlandığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir vatandaş ‘İstanbul müstakil arsaların konumu nerede olduğunun bilgisini açıklarmısınız?’ sorusunu sordu. Bu soruya TOKİ’den İstanbul’da müstakil arsa yerlerinin nerede olacağına ilişkin iki ilçenin adı zikredilerek cevap verildi.