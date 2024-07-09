AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağı, AUZEF bitirme sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde yer almayı sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında AUZEF Telafi sınavı tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.
AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 14 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
AUZEF HARF NOTLARI AÇKILANDI MI?
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren AUZEF final sonuçlarını 5 Temmuz günü erişime açtı ancak harf notlarını henüz açıklamadı. Harf notlarının sınav sonuçlarının ardından 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AUZEF final sonuçlarını ve harf notu takibini https://aksis.istanbul.edu.tr sitesinden takip edebilirsiniz.
AUZEF TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.
Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.
Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.
Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.