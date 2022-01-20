İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içinde kısa süreli bölgesel etkili olan kar yağışı yerde çok fazla kalıcı olmadı. Bu olayın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu raporunu yayımladı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni hava durumu raporunun ardından belli oldu. Buna göre Cuma günü yeniden etkili olacak soğuk hava hafta sonu etkisini sürdürecek. İstanbul'da bu kez beyaz örtünün oluşması beklentisi yükseldi. Kar yağışlı havanın hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (G. Antep ve Kilis hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve Kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Van'ın güneyi ve Hakkari çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Batman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.