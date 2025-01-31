Ocak ayının son günlerinde merak konusu olan İstanbul kar yağışı için sorular gündemde. 2025 Yılının ilk ayını karsız geçiren İstanbul için araştırma başladı. Şubat ayında İstanbul'a kar yağacak mı? 2025 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? soruları tek tek sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporlara göre İstanbul'da kar yağışı için tarih belli oldu.
2025 yılının ilk ayı İstanbul'da kar yağışı olmadan tamamlanmak üzere. Ocak ayının son günlerine gelirken İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son raporlarına göre, İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından verilerle birlikte, İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek.
Trakya Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren başlayan soğuk havayla birlikte kar yağışının Salı günündne itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.
İstanbul’da 10-25 cm arasında 3 günde kar birikmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.