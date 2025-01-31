2025 yılının ilk ayı İstanbul'da kar yağışı olmadan tamamlanmak üzere. Ocak ayının son günlerine gelirken İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son raporlarına göre, İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.