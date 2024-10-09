İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Tarih açıklaması geldi: La Nina etkisi altında...

Meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul'da yılbaşından önce kar yağışı beklenmiyor, ancak Ocak ayında 1-2 gün sürebilecek kısa süreli kar yağışları görülebilir. Bu kış mevsiminde Türkiye genelinde, özellikle Anadolu ve batı bölgelerinde, geçen yıla göre daha fazla kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yaklaşık 20 milyon kişinin yaşaması nedeniyle kış koşulları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şu anki öngörüler, kışın geç başlamasıyla birlikte özellikle Ocak ayı itibarıyla İstanbul'da kısa süreli kar yağışlarının olabileceğini işaret ediyor. Ancak, bu kar yağışlarının yerde tutup tutmayacağı belirsiz.