İstanbul'da kar yağışı beklentisi başladı. Ocak ayının ortasına gelinmesiyle İstanbul'a ne zaman kar yağacağı sorgusu hız kazandı. Konuya ilişkin Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den açıklamalar geldi. İşte İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna dair detaylar...

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Hava sıcaklıklarının bir süre daha mevvsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten uzmanlar, bu surumun çok da uzun sürmeyeceğinin altını çizdi. Balkanlardan ülkemize girmesi beklenen Sibirya soğukları Gürcistan üzerinden geçerek ülkemizi teyet geçerken önümüzdeki hafta, Cezayir-Moritanya üzerinden gelip Akdeniz'i Yunanistan üzerinden aşarak ülkemize ulaşması beklenen sıcak havaya vurgu yapıldı. Yüksek sıcaklığın yeniden dengeyi bozabileceğini belirten uzmanlar, bu sıcak havanın aslında gelecek soğukları işaret ettiğinin altını çizdi. Bu sıcak havanın gelmesi halinde sessizce bekleyen soğuk havanın aniden yurdumuzda etkili olacağını kaydeden Meteoroloji yetkilileri, Ocak ayının son haftası ve Şubat'ın çetin geçeceğini vurguladı.

"15 GÜN İÇİNDE YAĞIŞ BAŞLAMAZSA..."

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 31'li seviyelere gerilerken yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık tehlikesine karşı açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak. Yağmurun, daha çok hafif ve uzun süreli yağması barajları daha fazla dolduruyor" dedi.İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları yağışların azalmasıyla alarm vermeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranlarına göre 15 Ocak itibariyle barajların genel doluluk oranı yüzde 31.2 olarak ölçüldü. Ömerli Barajı 34.9, Darlık Barajı 28.17, Elmalı Barajı 29.52, Terkos Barajı 37.42, Alibey Barajı 17.34, Büyükçekmece 34.48, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı ise 36.55 olarak görülüyor.

Barajlardaki suyun azalmasını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Barajlardaki doluluk yüzde 30'un ortasına kışın ortasında düştüyse ciddi bir problemimiz var demektir. Bu problemin daha ne kadar kötüye gidip gitmeyeceğini önümüzdeki 15-20 gün içerisinde gelecek ciddi sayılabilecek yağışlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.