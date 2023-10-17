İBB'den yapılan açıklamada, "Son günlerde gündeme gelen Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin 65 yaş ve üstü kişilere tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamaları, İstanbul'daki toplu ulaşımda uygulanmayacak" denildi.

İstanbul'da 65 yaş üstüne toplu taşıma bedava olmaya devam edecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sistem sayesinde 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıplar İBB tarafından sübvanse edilecek. Oluşan fark İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerine ödeniyor ve toplu ulaşımın mali yük esnafça değil, İBB tarafından karşılanıyor.

ÖTİS ile yolcu maliyetleri İBB tarafından karşılanırken yolculara ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmıyor. İBB’nin maliyet sorumluluğunu üstlenmesi sebebiyle 4736 sayılı yasa çerçevesinde ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu grupları, diğer tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerinin aldığı karardan etkilenmiyor. Halk otobüslerince ücretsiz taşımaya karşı alınan veya ileride alınacak kararlar İstanbul’da uygulanmıyor" ifadelerine yer verildi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), 65 yaş ve üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarını açıklamıştı. TÖHOB, bu kararın, artan maliyetler ve artan yakıt fiyatları nedeniyle alındığını belirtmişti.







