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İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve arıza onarım saatleri

İstanbul 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü güncel su kesintileri yayınlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda belirli bölgelerde su kesintisi olacağını bildirdi. Peki, İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve arıza onarım saatleri

12:53 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İSKİ
İSKİ

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

İSTANBUL’DA 21 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA SU KESİTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER!

İLÇE: AVCILAR

ETKİLENEN MAHALLE: YEŞİLKENT MH

AÇIKLAMA: DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 21/08/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 21/08/2024 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: B.ÇEKMECE

ETKİLENEN MAHALLE: ULUS MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:21/08/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 21/08/2024 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos Çarşamba

İSKİ hemen her gün resmi web sitesi üzerinden su kesintisi yaşayacak ilçeleri sıralarken 21 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.

21 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un Fatih ilçesinin Akşamsettin mahallesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Su kesintisinin ise 11:00 civarında sona ereceği bildirildi.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.


#İSKİ
#su kesintisi
#istanbul su arıza
#su arıza sorgulama
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İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve arıza onarım saatleri