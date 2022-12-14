İstanbul 15 Aralık Perşembe Elektrik Kesintisi

BEDAŞ yarın planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri yayınlandı. İşte kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler.

İSTANBUL’DA HANGİ İLÇE VE MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 34581263

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BOYALIK, BİLHAN, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 34576056

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 15/12/2022 00:30:00 - 15/12/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576057

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BELDE sk bölgelerinde 15/12/2022 02:00:00 - 15/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34582151

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah ECZANE, EFSER, FERİDUN, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, PIRILTI, İLHAM sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 34582161

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah OCAK sk / ATATÜRK mah BAYRAMOĞLU, ERKUL, GELİBOLU, KAKTÜS, LEYLA, MARİF, MOR SALKIM, SARI ORKİDE, YEDİVEREN, YENER sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34574224

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1114., 1115., 1116., 1117., 1118., 1119., 1120., 1124., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEVLANA sk / YAVUZ SELİM mah 1061., 1064., CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 34574847

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1183., 1236. sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575838

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1541., 1544. sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575839

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1541., 1542., MEVLANA sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ESENYURT

NO: 34574109

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-105, G-108, G-202, G-204, G-205, G-206, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-410, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-54, G-57, G-588, G-76, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., 418., 419., 420., 421., 425., 426., 427., 449., 450., 451., 452., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., BALIK YOLU, BALİNA, OZANLAR, YONCA sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk / YUNUS EMRE mah 379. sk / İNÖNÜ mah 368., 418., 419., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 15/12/2022 00:00:00 - 15/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 34574094

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1001., PAZARYOLU sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575505

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884., 886., 887., BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah 887., 889., 890., 892., 893., 894., 895., 897., 898., 902., 903., 904., 905., 906., 910., 915., 918., 919., 920., 921., 923., 924., 929., 942., 946., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 34581840

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1153. sk / ÇINAR mah 1394., 1427., ERZURUM KONGRE, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1453. sk bölgelerinde 15/12/2022 10:00:00 - 15/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34575530

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 617., 619., 621., 621/1., 623., 628., ABDİ İPEKÇİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 15/12/2022 00:05:00 - 15/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575533

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İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1146., 1147., 1148., 1149., 1151., 1169., 1204., 1205/1., 1212., 1213., 1214., 1215., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1222/1., 1223. sk bölgelerinde 15/12/2022 00:05:00 - 15/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575535

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1062., 1062/2., 1087., 1106., 1181., 1182., CEBECİ sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 34576659

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 15/12/2022 09:30:00 - 15/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34576660

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İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758. sk bölgelerinde 15/12/2022 09:30:00 - 15/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574059

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628., 630., 634., 636., 642/1., FATİH sk bölgelerinde 15/12/2022 10:30:00 - 15/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.