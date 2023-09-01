​Emniyet ve jandarma ekipleri, İstanbul’un huzuru için düzenlenen uygulamalara aralıksız devam ediyor. İstanbul genelinde ağustos ayı içerisinde 8 bin 584 uygulama yapılırken bu uygulamalarda haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 şahıs yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, polis ve jandarmanın İstanbul'un huzuru için düzenlenen uygulamalara aralıksız devam ettiği belirtildi.