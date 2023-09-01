İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Eylül Cumartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İşte detaylar.
İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK? ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?
İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK? ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?
BEDAŞ'ın açıkladığı 20 ilçe ve sokaklar şöyle:
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2 saat önce