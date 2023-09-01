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BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

‘İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, ne kadar sürecek?’ sorusunun cevabı ikamet ettiği yerde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 2 Eylül Cumartesi günü 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Planlı bakım çalışması kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte detaylar.

16:39 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 2 Eylül Cumartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İşte detaylar.

İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK? ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

BEDAŞ'ın açıkladığı 20 ilçe ve sokaklar şöyle:




#İstanbul
#BEDAŞ
#Elektrik kesintisi
2 saat önce
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