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İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nda ilan edilen 9 günlük tatil nedeniyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbullular, kente dönüş için harekete geçti. Dönüşlerini pazar gününe bırakmayarak tatilin son gününü evinde dinlenerek geçirmek isteyenler, bayramın 4. gününde havalimanı ve otogarda yoğunluk oluşturdu. Kente dönmek için hava yolunu tercih edenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. İşte detaylar.

16:06 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı - Haberler

İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı - Haberler

da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin kente dönmeye başlaması nedeniyle İstanbul'da havalimanları ve otogarda yoğunluk yaşanıyor.

HAVALİMANI VE OTOGARLARDA TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı'nda ilan edilen 9 günlük tatil nedeniyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbullular, kente dönüş için harekete geçti. Dönüşlerini pazar gününe bırakmayarak tatilin son gününü evinde dinlenerek geçirmek isteyenler, bayramın 4. gününde havalimanı ve otogarda yoğunluk oluşturdu. Kente dönmek için hava yolunu tercih edenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler ise yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler aldı. İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

Dönüş hareketliliğinin başlamasıyla havalimanının otoparkında da yoğunluk arttı. Tatil için şehir dışına giden yolcular, araçlarını havalimanının kapalı otoparkına bırakınca açık ve kapalı otoparklar doldu. Kapasitesi yaklaşık 40 bin araç kapasiteli otoparkta yer bulmakta zorluk çekiliyor.

İstanbulluların kente dönüşleri nedeniyle hareketliğin arttığı bir başka nokta da Büyük İstanbul Otogarı oldu.

Vatandaşların bayram tatilinden dönmeye başlamasıyla otogarda yoğunluk yaşanıyor. Memleketinden dönenlerin beraberinde koli ve çuvallarla kışlık erzak getirdiği görüldü.



#İstanbul Havalimanı
#İstanbul otogarı
#Kurban Bayramı tatili
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İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı