İstanbul'da kar yağacak mı: Ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri... Marmara, Muğla, Antalya ile Orta Karadeniz sağanak yağışlı, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Isparta ve Burdur, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri kar yağışlı olacak. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürürken, buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

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İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU