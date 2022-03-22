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İstanbul'da kar yağacak mı: Ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İstanbul'da geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili olmuştu. Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre İstanbul'da yeniden kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son dakika uyarılarında bulundu. İstanbul ve İzmir dahil 19 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul'da 5 günlük hava durumu bilgisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda kar bekleniyor mu? İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri... Marmara, Muğla, Antalya ile Orta Karadeniz sağanak yağışlı, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Isparta ve Burdur, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri kar yağışlı olacak. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürürken, buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Kar yağışı yarın geri geliyor

Kar yağışı yarın geri geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü rapor yayımladı.
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