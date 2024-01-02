Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur; sonrasında ise kutup soğukları beklenirken Prof. Dr. Orhan Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor" ifadelerini kullandı.

Orhan Şen sözlerini şöyle sürdürdü: "Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum. Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem."