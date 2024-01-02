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Kritik uyarı geldi! İstanbul’da öyle bir kış etkili olacak ki sıcak havalara hasret kalabiliriz: Beklenen kar yağışı için tarih verildi

Ocak ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak edilirken 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'a da lapa lapa kar yağacak. Uzmanlar kritik uyarıyı yaptı: “Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir.” İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

17:40 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 17:47 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbul'a kar yağışı var mı?
Meteoroloji hava durumu tahminleri: İstanbul'a kar yağışı var mı?

Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur; sonrasında ise kutup soğukları beklenirken Prof. Dr. Orhan Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Orhan Şen sözlerini şöyle sürdürdü: "Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum. Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem."

Yeni yılın ilk gününden itibaren beklenen yağışlı hava geliyor. Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyunca devam edecek. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor.


#İstanbul
#meteoroloji
#istanbul kar yağışı
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