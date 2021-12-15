Özgün İstanbulda yarın kar yağışı artacak mı? Kar yağışı devam edecek mi?
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İstanbul'da yarın kar yağışı artacak mı? Kar yağışı devam edecek mi?

Kar yağacak mı? sorusu Aralık ayının gelmesi ile vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji'den gelen hava tahmini bilgisine göre İstanbul'da kar yağışının beklendiği duyurulmuştu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da kar yağışı yarın artacak mı? İstanbul'da okullarda kar tatili olacak mı? İşte en tahminlere göre İstanbul hava durumu bilgisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda yarın kar yağışı artacak mı? Kar yağışı devam edecek mi?
kar yağışı

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için tarih vermişti. İstanbullular kar yağışı için tetikte beklerken son dakika kar yağışı başladı. Bu gece etkili olmaya başlayan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul’da beklenen kar geldi. Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

"SARI KOD" İLE UYARILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyarmış, Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanak yağışların etkisini arttırarak gece saatlerine kadar süreceğini bildirmişti.

Uzmanlar, Balkanlardan bir soğuk hava kütlesinin geldiğini belirtmiş, Marmara'da cuma akşamı ve cumartesi günü şehir içerisinde karla karışık yağmur ve İstanbul'un yüksek yerlerinde kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

İSTANBUL'DA OKULLARDA KAR TATİLİ OLACAK MI?

İstanbul'da okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği henüz belli değil. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

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