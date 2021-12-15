İstanbul'da yarın kar yağışı artacak mı? Kar yağışı devam edecek mi?

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için tarih vermişti. İstanbullular kar yağışı için tetikte beklerken son dakika kar yağışı başladı. Bu gece etkili olmaya başlayan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
İstanbul’da beklenen kar geldi. Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
"SARI KOD" İLE UYARILMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyarmış, Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanak yağışların etkisini arttırarak gece saatlerine kadar süreceğini bildirmişti.
Uzmanlar, Balkanlardan bir soğuk hava kütlesinin geldiğini belirtmiş, Marmara'da cuma akşamı ve cumartesi günü şehir içerisinde karla karışık yağmur ve İstanbul'un yüksek yerlerinde kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.
İSTANBUL'DA OKULLARDA KAR TATİLİ OLACAK MI?
İstanbul'da okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği henüz belli değil. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizden ulaşabilirsiniz.