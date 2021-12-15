İstanbul'da yarın kar yağışı artacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Kar yağacak mı? sorusu Aralık ayının gelmesi ile vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji'den gelen hava tahmini bilgisine göre İstanbul'da kar yağışının beklendiği duyurulmuştu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da kar yağışı yarın artacak mı? İstanbul'da okullarda kar tatili olacak mı? İşte en tahminlere göre İstanbul hava durumu bilgisi...

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