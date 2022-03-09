İstanbul Valiliğinde tatil açıklaması: Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve kreşler tatil edilecek

Öğrencilerin ve çalışanların merakla beklediği haber İstanbul Valiliği tarafından geldi. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.

İstanbul için kar yağışı alarmının ardından, İstanbul Valiliği son dakika kararıyla tedbirlerini tek tek açıkladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi.

Kıymetli Hemşehrilerim,



🟧 #İstanbul’da beklenen yoğun #kar ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız tedbirler:



❗️İdari izinler

❗️Okullar

❗️Üniversiteler#KarlaMücadele



👉🏻 https://t.co/nMbICRjuqv



👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/qXZyGXydZ7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2022

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

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1 -"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

KUR'AN KURSLARI TATİL Mİ?

2- Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

KREŞLER TATİL Mİ?

3 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

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ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

4 - İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5 - Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.”



