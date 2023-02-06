Türkiye Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 498'e yükseldi. 8 bin 533 yaralı var" dedi. Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta tatil edildiği duyurmuştu.

İstanbul’da okullar ne zamana kadar tatil?

Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu. Okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacak.





Bakanımız Mahmut Özer: Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz. pic.twitter.com/ZGxep7q55k — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 6, 2023