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İstanbul'da okullar kaç gün tatil?
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 498'e yükseldi. 8 bin 533 yaralı var" dedi. Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta tatil edildiği duyurmuştu.
Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu. Okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacak.
10 ili etkileyen deprem sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.