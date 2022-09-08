İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı olacak

İstanbul Beykoz'da 2'ncisi gerçekleşecek “İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu” dolayısıyla 11 Eylül Pazar günü bazı yollar trafiğe kapanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde Türkiye Triatlon Federasyonu’nun organizasyonuyla ve Beykoz Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan İstanbul Boğaziçi Triatlonunda yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu yüzme, koşu ve bisiklet etaplarında şampiyonluk mücadelesi verecek.

İstanbul'da pazar günü hangi yollar kapalı

KÜÇÜKSU- KAVACIK-FSM BAĞLANTILARI

Organizasyonun güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için ilçedeki bazı yollar 05.00-10.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Beykoz’da yarış günü saat 05.00- 09.30 arasında Küçüksu - Kavacık TEM bağlantı yolu

(Kavacık – Küçüksu geliş yönü) kapatılacak. Diğer yön (Küçüksu - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.

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TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa - Asya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında kapatılacak. Diğer yön (Harp Akademileri - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) saat 05.30- 09.30 arasında kapatılacak. Diğer yön (Asya - Avrupa) normal seyire devam edecek.

Saat 06.30-10.30 arasında ise Küçüksu - Körfez Cad. arası çift yön olarak araç trafiğine kapanacak.