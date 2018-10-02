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İstanbul'da sağanak bekleniyor! 5 Günlük İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesinde İstanbul başta olmak üzere doğu illerinde sağanak bekleniyor. İşte 5 günlük İstanbul hava durumu.

Haber Merkezi AA
5 günlük İstanbul hava durumu haberimizde.

5 günlük İstanbul hava durumu haberimizde.

5 günlük İstanbul hava durumu haberimizde. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Çankırı, Muş ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Az bulutlu 31

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU

Sağanak Sakarya'yı felç etti! 5 günlük Sakarya hava durumu
Sağanak Sakarya'yı felç etti! 5 günlük Sakarya hava durumu

Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası şiddetli sağanak yağış Sakarya'yı etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan yağış kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Aynı anda etkili olan fırtına ve sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, en yakındaki kapalı alanlara sığındı. Kent merkezindeki çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Yağmurun iş ve okulların çıkış saatine denk gelmesi trafiğin de felç olmasına neden oldu. Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçesindeki işlek cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve SASKİ ekipleri kapanan yollarda su tahliye çalışması yaparak mahsur kalan sürücüleri kurtardı. Kentin bazı noktalarında şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu. Serdivan ilçesinde bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 20 dakika süren şiddetli yağış sonrası gökyüzünde mavi ve siyah bulutların birleşmesi olağanüstü bir görüntü ortaya çıkardı.Meteorolojiden alınan bilgiye göre Adapazarı'nda 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışın aralıklarla etkili olacağı belirtildi. 5 GÜNLÜK SAKARYA HAVA DURUMUZonguldak'ta fırtına ve sağanak! 5 günlük Zonguldak hava durumu

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