İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Şubat İSKİ su kesintisi

İstanbul'da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşandı. Henüz su kesintisinin sona ermediği ilçede yaşayan vatandaşlar "15 Şubat İSKİ sular ne zaman gelecek" sorusunun yanıtını araştırıyor.
İSKİ 15 ŞUBAT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 15 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İşte su kesintisi yaşanan ilçeler ve saatleri...
Arıza- Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 15.02.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah,Mescit Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.02.2022 17:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.