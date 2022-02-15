Özgün İstanbulda sular ne zaman gelecek? 15 Şubat İSKİ su kesintisi
ÖZGÜN HABERLER

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Şubat İSKİ su kesintisi

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusu bugün merak ediliyor. 15 Şubat su kesintisi olan ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) her gün güncel olarak internet sitesi üzerinden Anadolu ve Avrupa yakasındaki ilçelerde yaşanacak su kesintisi listesine yer veriyor. 15 Şubat Salı günü yaşanan su kesintisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Su kesintisinin saat kaçta biteceği merak ediliyor. Peki, İSKİ 15 Şubat su kesintisi ne zaman bitecek?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda sular ne zaman gelecek? 15 Şubat İSKİ su kesintisi
iski

İstanbul'da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşandı. Henüz su kesintisinin sona ermediği ilçede yaşayan vatandaşlar "15 Şubat İSKİ sular ne zaman gelecek" sorusunun yanıtını araştırıyor.

İSKİ 15 ŞUBAT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 15 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İşte su kesintisi yaşanan ilçeler ve saatleri...

Arıza- Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 15.02.2022 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah,Mescit Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.02.2022 17:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.02.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Cezaları belli oldu

Cezaları belli oldu

Ordu'da araba çalan iki çocuk hakkında karar.
AK Partili vekil kalp krizi geçirdi

AK Parti'li vekil kalp krizi geçirdi

Fetani Battal ameliyata alındı.
Vefat sayısında ürküten artış

​Türkiye'nin 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

​Putin'den Ukrayna'ya müzakere çağrısı.

10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

​Uzaktan Sağlık Hizmeti pilot illerde uygulanmaya başladı.
Asırlık gelenek

Asırlık gelenek

Kilosu 100 TL'ye alıcı buluyor.

Son 3 ayda 4 kere görüldü.

Almanya Başbakanı Scholz'u da dev masada ağırladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.