İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Şubat İSKİ su kesintisi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusu bugün merak ediliyor. 15 Şubat su kesintisi olan ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) her gün güncel olarak internet sitesi üzerinden Anadolu ve Avrupa yakasındaki ilçelerde yaşanacak su kesintisi listesine yer veriyor. 15 Şubat Salı günü yaşanan su kesintisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Su kesintisinin saat kaçta biteceği merak ediliyor. Peki, İSKİ 15 Şubat su kesintisi ne zaman bitecek?

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