İstanbul'da trafiğe kapacak yollar: 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar 17 nisan pazar günü 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabının İstanbul'da olacak olması sebebiyle ve Türkiye genelinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/1) girecek olan öğrencilerin alternatif yol güzergahlarını kullanması önemli olacak. İstanbul'da pazar günü trafiğe kapatılacak yollar listesi açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapanacak? Alternatif güzergahlar nereler? İşte, 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi ve detayları haberimizde...

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