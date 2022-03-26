Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Eyüpsultan'da sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden bir vatandaş, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu görür görmez durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıkları incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali nedeniyle başlayan ve dünyaya birçok etkisi bulunan savaşta, kullanılan denizdeki kimyasal maddeler bu durumu da sorgulattı. Peki İstanbu'daki yunuslar neden kıyıya vurdu?

“7 GÜNDE 24 ÖLÜ YUNUS BALIĞI"

Sokak hayvanlarına besleme yaptığı esnada gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gürkan Gazoğlu, “Biz Batı Karadeniz dediğimiz nokta da sokak hayvanlarını besliyoruz. Buraya hayvanları beslerken bir ihbar sonucu geldik. Geçenlerde 21 yunus saydık, bugün de sizle beraber keşfe çıktığımızda siz de gördünüz ki 22, 23 ve 24 olarak devam ediyor. Sahil hattında aşırı derecede yunus var. Çoğu da bu şekilde görüldüğü gibi karaya vurmuş halde ama neden olmuş? Geçen hatta ihbarını verdik biz bunun diğer yunuslar alındı ama bugünde yine geldiğimizde yunuslar sahil hattında bu şekilde biz arıyoruz, tarıyoruz hani canlı görürsek uzaklaştıralım diye ama maalesef galiba gece karaya vuruyorlar. Kurtlar iniyor, kurtlarda aç kaldıkları zaman ve diğer doğada yaşayan hayvanlar aç kaldıkları için parçalamışlar. Durum bundan ibaret, üzülüyoruz” dedi.

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RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞI'N TÜRKİYE'YE ETKİSİ Mİ?

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında denizdeki kimyasal nedeniyle mi ölümlerin olduğunu ve yetkililerin bunu araştırması gerektiğini kaydeden Gazoğlu, “Karşısı da bildiğiniz gibi savaş bölgesinin olduğu bir nokta acaba bir kimyasal mı var suda? Acaba bir şey oldu orada öldüler bu tarafa karaya vurdular. Tabi ki onu yetkililer çözerler. Gerçi bir tanesi otopsiye alınmış. İhbar olarak Jandarma konumu vereceğiz. Gerekirse Sahil Güvenlik’e de haber verip karaya komple araştırmasını isteyeceğiz ki bu hayvanlara yazık günah ölüm sebepleri ne değerli bir varlık, normal balık değil bunlar. Yani sizi anlayan çok güçlü varlıklar. Durum bundan ibaret yorum sizin 2 metre 15 santim gördüğümüz en uzunlarından biri öbürü tahminimce 1,5 metre idi. Diğerleri de 1,5 metre bunların daha büyüklerinin de bu noktada öldüğünü tahmin ediyoruz. Nokta çok büyük, deniz hattından Sahil Güvenlik veya Jandarma’nın gezmesi gerekiyor. Zaten biz geziyoruz bulduğumuzda ihbarını yapıyoruz ama maalesef çevreye baktığımızda Karadeniz hattından gelen çöpler denizi de mahvetmiş” açıklamalarında bulundu.

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Sahile vurmuş halde ve boyları 1 ila 2 metre 15 santim aralığındaki 24 yunus balığının kesin ölüm nedeni ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.