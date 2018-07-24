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İstanbul'şiddetli yağış uyarısı! İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu haberimizde. İstanbul genelinde başlayan sağanak ve özellikle Anadolu Yakası'nda zaman zaman görülen dolu, hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar sağanak yağışın etkisi altında kaldılar. Öte yandan vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. İşte İstanbul hava durumu.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da sağanak yağışlar devam edecek.

İstanbul'da sağanak yağışlar devam edecek.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

İstanbul hava durumunu sizler için hazırladık. İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul hava durumu nasıl olacak?

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Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.

Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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