İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare, bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce iki rekât namaz kılarak Allah’a dua etmesidir. Peki istihare namazı nasıl kılınır? İstihare nasıl yapılır?

Haber Merkezi 03 Ağustos 2021, 11:14 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2021, 12:38 Yeni Şafak